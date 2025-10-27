Apre una moschea nell’Università di Catanzaro scoppia la polemica La Lega porta il caso in Parlamento | È sottomissione

Per la prima volta in Italia, un’università apre uno spazio di culto per i fedeli musulmani. Succede all’ Università Magna Graecia di Catanzaro, dove oggi 27 ottobre si tiene l’inaugurazione ufficiale. Il nuovo luogo di preghiera è stato realizzato all’interno dell’edificio delle Bioscienze e nasce da una convenzione tra l’ateneo e l’associazione musulmana di Catanzaro «Dar Assalam Odv», che da anni offre assistenza spirituale ai fedeli islamici, anche in ambito ospedaliero, attraverso imam e guide religiose. La decisione, però, sta già facendo discutere. Il deputato della Lega Rossano Sasso, noto per le sue posizioni conservatrici, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare alla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Open.online