Applitech 2025 | Bologna al centro di elettrodomestici ed elettronica
Le conferenze di Applitech 2025 accendono Bologna: dal 5 al 7 novembre, a BolognaFiere, la prima fiera europea interamente dedicata alla filiera di elettrodomestici ed elettronica di consumo propone un calendario intenso di incontri, pensato per chi guida il settore e desidera strumenti concreti per decifrare il presente e progettare il domani. Date e contesto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
