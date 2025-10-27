Applausi Smailagic così la Virtus fa centro
Virtus Bologna 90 Dinamo Sassari 71 OLIDATA: Pajola 4, Edwards 5, Alston Junior 21, Akele 3, Smailagic 20, Diouf 9, Morgan 19, Hackett 2, Taylor 4, Diarra, Accorsi 3, Baiocchi. All. Ivanovic. BANCO SASSARI: Buie 14, Johnson Junior 7, Marshall Junior 12, Thomas 2, McGlynn 6, Vincini 6, Mezzanotte 6, Beliauskas 5, Zanelli 9, Seck 1, Ceron 3, Casu ne. All. Bulleri. Arbitri: Grigioni, Marziali, Bartolomeo. Note: parziali 23-23; 49-35; 71-54. Tiri da due: Virtus 2130; Dinamo 1132. Tiri da tre: 926; 1332. Tiri liberi: 2122; 2024. Rimbalzi: 36; 38. Un brivido. Ma è solo un attimo. Quando all’inizio della seconda frazione, Mezzanotte porta avanti Sassari per la prima volta, 26-28, il PalaDozza tiene il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
