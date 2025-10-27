Appicca un rogo e aggredisce poliziotto | denunciato americano

Appicca un fuoco fra le sterpaglie nelle vicinanze di alcuni condomini: la polizia è intervenuta sabato intorno alle 23 in via Caucci, dove dei residenti avevano segnalato quello che sembrava essere un priomane in azione. L’intervento rientra nella cornice dei servizi di controllo intensificati su disposizione del questre Capocasa, sentito il prefetto Valiante. I poliziotti delle due volanti, giunti sul posto, hanno notato, tra la fitta vegetazione, la presenza di un individuo e della brace che ardeva. Alla vista degli operatori, l’uomo ha iniziato a profferire nei loro confronti frasi offensive in inglese, rifiutando palesemente di collaborare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

