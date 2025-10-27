Appe Padova compie 80 anni e organizza gli Stati generali della ristorazione italiana

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione e contenuti di alto livello per gli “Stati Generali della Ristorazione Italiana”, svoltisi nello storico Palazzo della Ragione di Padova, promossi da Fipe Confcommercio e Appe Padova. L’iniziativa ha riunito istituzioni, imprese e protagonisti del settore per una giornata di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

