App per sentire musica su iPhone anche radio e streaming

Visto che la Apple ha inventato l'iPod, non è così sorprendente il fatto che l'applicazione migliore per sentire musica su iPhone e iPad sia ottima l' app integrata, chiamata Musica. L'app predefinita ha tutte le funzionalità e le caratteristiche desiderabili da un programma per sentire musica su cellulare e tablet e funziona molto bene. Questo non toglie però che si possa anche migliorare o, comunque, cambiare app per avere funzionalità diverse, una grafica più bella o qualche strumento aggiuntivo. Se quindi l'iPhone e l'iPad si possono considerare, a tutti gli effetti gli eredi degli iPod, vale la pena vedere quali sono le migliori applicazioni per sentire musica, comprendendo nella lista anche quelle che sfruttano la connessione internet o Wi-Fi per ascoltare la radio online, la musica in streaming e la musica del proprio computer. 🔗 Leggi su Navigaweb.net