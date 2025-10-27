Apologia dell’Isis il 35enne si difende | Volevo denunciare le atrocità degli estremisti

LECCE – Si è tenuto l’interrogatorio di garanzia di Ludovico Giurgola, il 35enne residente a Lizzanello sottoposto agli arresti domiciliari il 24 ottobre scorso in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’indagato, accusato di istigazione a delinquere aggravata dall’apologia del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

