Apertura straordinaria de Il Casino dell’Aurora Pallavicini al Quirinale

Sabato 1 novembre 2025 Il Casino apre al pubblico, limitatamente alla sala centrale affrescata da Guido Reni, il 1° giorno di ogni mese (escluso gennaio) con il seguente orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. INGRESSO GRATUITO Un’occasione unica per ammirare uno dei luoghi più raffinati e segreti di Roma: il Casino dell’Aurora Pallavicini, autentico gioiello del primo barocco, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico sabato 1 novembre 2025, in occasione dell’apertura gratuita riservata al primo giorno di ogni mese. Un capolavoro del Seicento romano. Edificato nel 1613 per volere del cardinale Scipione Borghese, il Casino dell’Aurora sorge a pochi passi da Palazzo del Quirinale e rappresenta uno degli esempi più alti dell’eleganza e della raffinatezza barocca. 🔗 Leggi su Funweek.it

