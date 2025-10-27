Apertura del bando per le agevolazioni ed esenzioni della Tari

È stato pubblicato il bando per le agevolazioni e le esenzioni Tari 2025 del Comune di Riccione, che sarà aperto da giovedì 30 ottobre al 30 dicembre 2025 compreso. Il provvedimento consente ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate di richiedere una riduzione o un’esenzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Apertura Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/1998- Annualita’ 2025 https://comune.bonnanaro.ss.it/notizie/3479644/bando-pubblico-assegnazione-contributi-ad - facebook.com Vai su Facebook

Il termine di apertura dello sportello relativo al bando “Implementazione della biodiversità sul territorio della Regione Piemonte" è prorogato fino alle ore 12:00 del 1° dicembre 2025. Il bando a questo link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanz - X Vai su X

Agevolazioni Tari a Ponte Buggianese: bando aperto, tariffe in aumento del 3% - L'amministrazione comunale di Ponte Buggianese ha aperto un bando per agevolazioni sul pagamento della Tari per le utenze domestiche nel 2023. lanazione.it scrive

Sanremo, aperto il bando per ottenere l’agevolazione sulla Tari - A partire da oggi sarà possibile presentare la domanda per richiedere l'esenzione totale o parziale dalla Tari. Lo riporta ilsecoloxix.it

Terremoto, prorogate le esenzioni per le forniture di acqua, luce e gas - Continuano le esenzioni nelle zone rosse e le agevolazioni per acqua, luce e gas per i terremotati. Come scrive ilrestodelcarlino.it