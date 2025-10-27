Aperte le iscrizioni del Lessinia Rally Historic | spettacolo garantito tra boschi curve e passione d’altri tempi

Veronasera.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il settimo Lessinia Rally Historic, l’atteso appuntamento dedicato alle auto storiche organizzato dal Rally Club Valpantena, in programma il 14 e 15 novembre 2025. La manifestazione, valida per il Trofeo Rally di seconda Zona, per il Trofeo Rally Aci. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Aperte le iscrizioni del Rally del Salento - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 57° Rally del Salento, 7° Rally Storico del Salento e Salento Historic Regularity Rally. Secondo ansa.it

aperte iscrizioni lessinia rallyMonza Rally Show 2025: al via le iscrizioni per l’evento di fine stagione - Si aprono ufficialmente oggi le iscrizioni per il Monza Rally Show 2025, l’appuntamento che chiuderà la stagione sportiva dell’ Autodromo Nazionale Monza dal 5 al 7 dicembre 2025. monza-news.it scrive

Rally dell'Appennino Reggiano 2024: iscrizioni aperte per l'iconica corsa motoristica - Si sono aperte le iscrizioni, che si concluderanno il 13 giugno, alla corsa motoristica in programma nel weekend ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Aperte Iscrizioni Lessinia Rally