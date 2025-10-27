Aperte le iscrizioni del Lessinia Rally Historic | spettacolo garantito tra boschi curve e passione d’altri tempi
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il settimo Lessinia Rally Historic, l’atteso appuntamento dedicato alle auto storiche organizzato dal Rally Club Valpantena, in programma il 14 e 15 novembre 2025. La manifestazione, valida per il Trofeo Rally di seconda Zona, per il Trofeo Rally Aci. 🔗 Leggi su Veronasera.it
