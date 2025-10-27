Aperta un’inchiesta della procura di Treviso sulla morte della 18enne Chiara Zardo
La salma della giovane trovata senza vita nel letto di casa, è stata messa sotto sequestro, disposti accertamenti medico-legali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
