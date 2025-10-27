Antonia trovata morta a Riccione la perizia esclude l’auto pirata | Caduta da 25 metri E’ giallo
Rimini, 27 ottobre 2025 - Non fu un'auto pirata a causare la morte di Antonia Conti, la 55enne trovata senza vita l'11 giugno scorso in viale Galliano a Riccione. Lo conferma la perizia tecnica depositata in Procura a Rimini dagli esperti incaricati dal pm Daniele Paci, l'ingegner Orlando Omicini e il professor Mattia Strangi, già noti per l'inchiesta sull'incidente mortale di Nicky Hayden nel 2017. Travolta da un pirata, l’appello dei parenti: “Aiutateci a trovare chi ha ucciso Antonia” Escluso l’incidente stradale. Gli accertamenti hanno escluso con certezza la dinamica di un investimento stradale: nessun segno di frenata, assenza di detriti compatibili con un impatto e nessuna vettura danneggiata ripresa dalle telecamere della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
LabTv. . La ratifica delle candidature irpine dei consiglieri in quota Pd sarà votata entro le 15 di domani dai dirigenti provinciali di via Tagliamento. Dopo confronti e trattative, trovata la quadra su Maurizio Petracca, Antonio Gengaro, Anna Nazzaro e Antonia C - facebook.com Vai su Facebook
Riccione. Trovata senza vita in strada, morì per una caduta da 25 metri - X Vai su X
Antonia trovata morta a Riccione, la perizia esclude l’auto pirata: “Caduta da 25 metri”. E’ giallo - I periti, gli stessi già noti per l'inchiesta sull'incidente mortale di Nicky Hayden nel 2017, propendono per la caduta dall’alto ... msn.com scrive
Morte Antonia Conti a Riccione, non fu investimento: “Caduta da 25 metri di altezza” - Antonia Conti non morì travolta da un'auto in corsa come si era ipotizzato subito dopo il rinvenimento del suo cadavere in viale Galliano a Riccione. Scrive chiamamicitta.it
Riccione. Trovata senza vita in strada, morì per una caduta da 25 metri - Non è stata investita da un’auto pirata Antonia Conti, la riccionese di 55 anni trovata senza vita lo scorso 11 giugno in circostanze misteriose in ... Da corriereromagna.it