Antonia trovata morta a Riccione la perizia esclude l’auto pirata | Caduta da 25 metri E’ giallo

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 27 ottobre 2025 - Non fu un'auto pirata a causare la morte di Antonia Conti, la 55enne trovata senza vita l'11 giugno scorso in viale Galliano a Riccione. Lo conferma la perizia tecnica depositata in Procura a Rimini dagli esperti incaricati dal pm Daniele Paci, l'ingegner Orlando Omicini e il professor Mattia Strangi, già noti per l'inchiesta sull'incidente mortale di Nicky Hayden nel 2017. Travolta da un pirata, l’appello dei parenti: “Aiutateci a trovare chi ha ucciso Antonia” Escluso l’incidente stradale. Gli accertamenti hanno escluso con certezza la dinamica di un investimento stradale: nessun segno di frenata, assenza di detriti compatibili con un impatto e nessuna vettura danneggiata ripresa dalle telecamere della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

