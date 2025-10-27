Antonia Conti trovata morta a Riccione non era stata investita la svolta dopo 4 mesi Il giallo sulla caduta da 25 metri

Nessun segno di frenata, nessun detrito compatibile con un impatto e nessuna vettura danneggiata ripresa dalle telecamere della zona. A distanza di oltre quattro mesi una perizia tecnica ha confermato che Antonia Conti, trovata morta a Riccione lo scorso 11 giugno, non è stata investita da un’auto pirata. Secondo il documento depositato in Procura a Rimini dagli esperti incaricati dal pm Daniele Paci, l’ingegner Orlando Omicini e il professor Mattia Strangi, le lesioni sul corpo della donna – tra cui varie escoriazioni e una profonda ferita alla schiena – non risultano compatibili con un urto da veicolo. 🔗 Leggi su Open.online