Anticipazioni Uomini e Donne 27 ottobre | Flavio bacia Martina e Nicole Gemma chiude con Piero

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In esclusiva su Fanpage.it le anticipazioni della puntata di Uomini i e Donne registrata oggi 27 ottobre. Gemma Galgani ha deciso di chiudere il suo rapporto con Piero, conosciuto la scorsa settimana. Il tronista Flavio Ubirti, invece, ha baciato le corteggiatrici Nicole Belloni e Martina Cardamone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

