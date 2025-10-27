Beautiful anticipazioni 3–9 novembre 2025: Hope e Thomas al capolinea, Steffy alza lo scontro, Ridge e Brooke divisi, decisione su Douglas, svolta per Luna e Zende. Settimana esplosiva a Beautiful, dal 3 al 9 novembre 2025, dove amore e vendetta si intrecciano alla Forrester Creations. Hope e Thomas affrontano la crisi più profonda, mentre Steffy spinge il fratello verso l’addio definitivo e alimenta la guerra contro le Logan. Ridge tenta invano di tenere unite le due famiglie, ma anche il suo matrimonio con Brooke vacilla sotto il peso delle accuse reciproche. Douglas si ritrova al centro di una scelta dolorosa, diviso tra i genitori che ama. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Beautiful Dal 03 Al 09 Novembre 2025: Thomas Lascia Los Angeles!