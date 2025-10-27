Anticipazione dell’orario di chiusura del mercato di via Giotto di sabato 1 novembre

Areo, 27 ottobre 2025 – Sabato 1 novembre sarà anticipata alle ore 12:00, con cessazione delle vendite alle ore 11:30, la chiusura del mercato settimanale di via Giotto, disposizione resasi necessaria per la concomitanza con l’incontro di calcio Arezzo-Campobasso in programma alle ore 14:30 presso lo stadio comunale. La decisione, formalizzata con apposita ordinanza, si rende necessaria per garantire il ripristino della viabilità e la disponibilità dei parcheggi nell’area dello stadio, così da consentire il regolare afflusso dei tifosi e il mantenimento delle condizioni di sicurezza. “Siamo consapevoli dei disagi che questa misura può comportare per gli operatori del mercato e per i cittadini che abitualmente frequentano i banchi di via Giotto – ha dichiarato l’assessore Simone Chierici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

