Ansia | tutto quello che si dovrebbe sapere per farsela amica

Siamo abituati a etichettarla ma soprattutto a viverla come un'emozione antipatica, capace di rovinarci la vita portandoci a fare i conti con pensieri catastrofici, sintomi fisici poco piacevoli e paure spesso 'paralizzanti'. Ma siamo certi che l'ansia sia davvero quell'antipatica nemica da sconfiggere che tutti abbiamo in mente? Può sembrare strano ma le cose non stanno proprio così. Risvegli notturni: qual è l'ora peggiore per chi soffre di ansia? A svelarlo nel libro 'Che ansia! – Come riconoscerla e trasformarla per tornare a vivere' (Hoepli), è Andrea Botti, psicologo e psicoterapeuta, conosciuto sui social come fondatore della pagina 'PsicoExplorer', dedicata alla divulgazione psicologica.

