Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 ottobre – la soap turca Another Love. Nella puntata odierna Leyla e Dogan portano Ekrem in ospedale. Lei è sconvolta dalla scena a cui ha assistito ed è pronta a far luce sulla verità. Suo padre, infatti, è intenzionato a confessare tutto. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 16 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Another Love, replica puntata 27 ottobre in streaming | Video Mediaset