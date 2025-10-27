Anni di servizio specifico | quanti se ne possono inserire nella domanda del concorso PNRR3? Pillole di Question Time

Nel question time del 24 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante della Gilda Unams, è stato affrontato un tema rilevante per i candidati al concorso: il valore in termini di punteggio degli anni di servizio specifico nella scuola statale. Un focus particolare è stato posto sul numero massimo di punti attribuibili e sull’eventuale vincolo temporale degli anni considerati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

