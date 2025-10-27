Annandrea Vitrano a teatro stavolta senza risate | Sarà lo spettacolo delle prime volte
Non solo un nuovo spettacolo, ma una dichiarazione d'amore per il teatro e per le emozioni autentiche. Annandrea Vitrano, volto amatissimo dei Soldi Spicci, si prepara a calcare il palco del Teatro Agricantus con “Divisa”, un'opera inedita che segna una svolta importante nella sua carriera. Per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
“DIVISE” arriva al Teatro Agricantus, di Palermo, e porta con sé una storia al femminile che vibra di emozioni, forza e sorrisi ? "Siamo Annandrea Vitrano e Carlotta Rondana, diamo voce a Marilyn Monroe, una delle attrici più iconiche di tutti i tempi, e Ljudmil - facebook.com Vai su Facebook