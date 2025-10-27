Annamé La madre dei pozzi | il ritorno di Giuseppe Cristaldi nel potente romanzo contro la violenza sulle donne
Chi è Annamé? Anna è una "figlia del peccato", e per tutto il Sud diventa Annamé. Quel nome allungato le è stato cucito addosso dalle vicine di casa nel trambusto della sua nascita: in Salento significa fare in fretta, sbrigarsi, risolvere le cose senza perdere tempo. Ma vuol dire anche farsi da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
“Annamé. La madre dei pozzi”: il ritorno di Giuseppe Cristaldi nel potente romanzo contro la violenza sulle donne - Edito da Besa Muci nella collana Nadir, il nuovo romanzo di Giuseppe Cristaldi è un pugno nello stomaco della società benpensante e accogliente del Salento; uno spaccato di realtà senza ipocrisia sull ... Segnala lecceprima.it