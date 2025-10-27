Anna Samueli presenta il libro Il labirinto di seta ispirato allo stilista Mariano Fortuny

Mercoledì 29 ottobre alle ore 17.30, presso l'Ateneo Veneto di Scienze, Lettere e Arti (Campo S. Fantin, Venezia), si terrà la presentazione del romanzo d’esordio di Anna Samueli Il labirinto di seta, ispirato e dedicato alla figura del grande stilista Mariano Fortuny, inventore del Delphos. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

