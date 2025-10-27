Anguissa non soddisfatto economicamente dal rinnovo unilaterale esercitato dal Napoli | Galatasaray e Fenerbache in pressing

Era dato per partente in estate, e alla fine è rimasto a Napoli confermandosi un “fedelissimo” di mister Conte e uno degli uomini più decisivi per la squadra azzurra. Ma il futuro di Frank Zambo Anguissa – 11 partite giocate tra Serie A e Champions, 3 gol e 1 assist – continua ad essere incerto. Anche perché il rinnovo col club partenopeo tarda ad arrivare (si parla di allungare la scadenza dal 2027 al 2028) e per il centrocampista camerunense non mancano di certo gli estimatori. Stando ad esempio a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il numero 99 sarebbe fortemente nel mirino di Galatasaray e Fenerbache. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa non soddisfatto economicamente dal rinnovo (unilaterale) esercitato dal Napoli: Galatasaray e Fenerbache in pressing

