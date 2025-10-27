Angelina Mango dopo il ritorno sulle scene salta Sanremo 2026 | I motivi per cui esco di casa

Angelina Mango è tornata ufficialmente sotto i riflettori. Si sta parlando molto della talentuosa cantautrice, ex vincitrice di Amici e Sanremo, considerando l’improvviso lancio del suo n uovo album. Ha affrontato questa pubblicazione in maniera decisamente anticonvenzionale, evitando grandi eventi e proclami. È tutto ben inserito nel suo percorso di cura di sé, iniziato nel corso di quest’anno. Ha vissuto un brutto periodo, del quale non ha mai parlato apertamente. Si è presa del tempo, ha fatto in modo che le luci si spegnessero e ora, con i suoi tempi, è tornata con nuova musica. Con questi brani ha dimostrato d’essere ancora una delle voci e penne più interessanti del panorama musicale italiano odierno. 🔗 Leggi su Dilei.it

