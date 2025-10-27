Angelina Mango diserta Amici poi la notizia su Sanremo | cosa sta succedendo

Negli ultimi mesi il nome di Angelina Mango era tornato a circolare con forza, alimentando voci e speranze sul suo ritorno sul palco dell’ Ariston. Dopo il successo dell’anno precedente e la pubblicazione del nuovo album “Caramé”, la giovane artista sembrava pronta a una nuova consacrazione al Festival di Sanremo 2026. Ma le ultime notizie spengono ogni attesa. Il giornalista Giuseppe Candela, sul portale del settimanale Chi, ha chiarito che la cantante non farà parte del cast del prossimo Festival diretto da Carlo Conti. «Tutti convinti del suo ritorno all’Ariston e in tv, dopo un periodo difficile e dopo la pubblicazione a sorpresa dell’album Caramé . 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Angelina Mango diserta Amici, poi la notizia su Sanremo: cosa sta succedendo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Angelina Mango non parteciperà a $Sanremo2026: la cantante non ha presentato brani a Carlo Conti. Fonte: Chi - X Vai su X

Bentornata Angelina! Angelina Mango dopo un lungo silenzio è tornata con "Caramé", 15 canzoni contenute in un album dove la giovane artista si racconta. Venerdì 24 ottobre è uscito il nuovo progetto discografico di Tiziano Ferro, "Sono un grande", nel titolo - facebook.com Vai su Facebook

Angelina Mango diserta Amici, poi la notizia su Sanremo: cosa sta succedendo - Negli ultimi mesi il nome di Angelina Mango era tornato a circolare con forza, alimentando voci e speranze sul suo ritorno sul palco dell’Ariston. Secondo thesocialpost.it

Perché Angelina Mango non è ad Amici 25? Omaggio di Maria De Filippi ma lei non c’è/ Come sta la cantante - Maria De Filippi la omaggia col nuovo singolo dopo l'uscita dell'album ... ilsussidiario.net scrive

Angelina Mango non va nemmeno da Maria De Filippi: assente ad Amici, ma la conduttrice le rende omaggio. Come sta la cantante - Poiché la cantante ha deciso di prendersi ancora del tempo per sé, scopri come Maria De Filippi ha deciso di celebrarla ... Riporta msn.com