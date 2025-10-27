Angelina Mango brutta notizia per i fan | salta la sua presenza a Sanremo 2026
Negli ultimi mesi il nome di Angelina Mango è tornato al centro dell’attenzione. La giovane cantante, tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano, aveva riconquistato il pubblico con il suo nuovo album “Caramé”, accolto con entusiasmo dopo un periodo di pausa dovuto a motivi personali. Molti fan erano ormai convinti di rivederla presto sul palco dell’Ariston, a un anno dal successo che l’aveva consacrata tra le protagoniste del Festival di Sanremo. L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 cresce di giorno in giorno. Le indiscrezioni si moltiplicano, mentre Carlo Conti – tornato alla direzione artistica e alla conduzione dopo diversi anni – ha confermato di aver ricevuto un numero record di brani, tanto da valutare l’aumento dei concorrenti da 26 a 28. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Angelina Mango non parteciperà a $Sanremo2026: la cantante non ha presentato brani a Carlo Conti. Fonte: Chi - X Vai su X
