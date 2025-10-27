Angela Iannotta racconta il suo dramma in aula | Operata due volte ho rischiato la vita

Oggi udienza fiume nel processo a carico di Stefano Cristiano, il chirurgo bariatrico imputato di omicidio colposo, lesioni colpose e falso. Nel corso dell'udienza, celebrata dinanzi al giudice Enea del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata a lungo sentita Angela Iannotta, la giovane. 🔗 Leggi su Casertanews.it

