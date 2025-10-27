ANFC presenta Kronos Expo 2025 | Il salotto italiano del collezionismo di qualità

L'Associazione Numismatica, Filatelica e Collezionistica (ANFC) è lieta di annunciare l'evento più atteso del Sud Italia per gli amanti della memoria storica e del valore senza tempo: Kronos Expo 2025.L'appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre (dalle 9 alle 19 circa) e sabato 1 novembre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it