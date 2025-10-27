Andy Diaz a Roma | lo sport che accende la scuola
Roma ha aperto oggi un capitolo che profuma di futuro: nello start di La Scuola è Vita, l’atleta Andy Diaz ha parlato ai ragazzi con parole nette e luminose, unendo sport e studio in un’unica visione di crescita. La scuola è vita, la scuola è libertà: un messaggio che chiede responsabilità e coraggio. Un’apertura che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
