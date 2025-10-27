Andria incidente | morto 48enne Scontro moto-trattore
Lo scontro è avvenuto in tangenziale di Andria per cause da dettagliare. A bordo di una moto il 48enne è andato a finire contro un trattore. È morto poco dopo il trasporto all’ospedale. L'articolo Andria, incidente: morto 48enne Scontro moto-trattore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ANDRIA - L’incidente è avvenuto in mattinata sulla SP 12. L’uomo, soccorso in codice rosso, è ricoverato all’ospedale di Barletta ma non è in pericolo di vita - facebook.com Vai su Facebook
Incidente ferroviario Andria Corato, confermate due condanne - X Vai su X
Scontro tra moto e trattore sulla tangenziale di Andria: grave un 48enne - Grave incidente sulla tangenziale di Andria: un motociclista 48enne è rimasto ferito nello scontro con un trattore ... Lo riporta trmtv.it
Andria, grave incidente sulla tangenziale: motociclista 48enne ferito nello scontro con un trattore - Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro il mezzo agricolo. Secondo giornaledipuglia.com
INCIDENTE Scontro moto-trattore ad Andria, grave centauro 48enne - trattore ad Andria, grave centauro 48enne ... Lo riporta statoquotidiano.it