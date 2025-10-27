Lo scontro è avvenuto in tangenziale di Andria per cause da dettagliare. A bordo di una moto il 48enne è andato a finire contro un trattore. È morto poco dopo il trasporto all’ospedale. L'articolo Andria, incidente: morto 48enne Scontro moto-trattore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

