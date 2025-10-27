Ancora un tie break per Il Bisonte Firenze | ma stavolta passa Monviso
Il Bisonte Firenze – Monviso Volley 2-3 (22-25, 26-24, 25-22, 18-25, 12-15) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 8, Morello 2, Valoppi (L1), Bertolino 1, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 17, Knollema 7, Maleševi? 11, Bukili? 13, Tanase 10, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Bridi 4, Dodson 14, Malual 18, Šiftar, D’Odorico 9, Sylves ne, Bussoli, Battistoni, Moro (L1), Harbin 1, Scialanca (L2) ne, Akrari 15, Davyskiba 18, Reknere ne. All. Marchiaro. ARBITRI: Papadopol – Piana. NOTE: durata set: 28’, 32’, 30’, 25’, 17’; muri punto: Il Bisonte 6, Monviso 7; ace: Il Bisonte 7, Monviso 9; spettatori: 644. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
