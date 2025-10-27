Ancora un incendio contro l' area protetta del Parco della Piana è il 15esimo in quattro mesi FOTO
Ancora un incendio nel Parco della Piana, con ogni probabilità, visti anche il meteo di queste ore e i terreni bagnati, di origini dolose. È l'ennesimo rogo contro una delle poche aree verdi rimaste nella zona, addirittura il 15esimo da giugno ad oggi.È successo nella serata di ieri, domenica 26. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
? A seguito di un incendio verificatosi in un garage interno, si informa la cittadinanza che, per motivi di sicurezza, l’area superiore del parcheggio di via Pietro Cantore (ex Ospedale Vecchio) è temporaneamente interdetta: al transito e alla sosta dei veicoli - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un incendio contro l'area protetta del Parco della Piana, è il 15esimo in quattro mesi / FOTO - Ancora un incendio nel Parco della Piana, con ogni probabilità, visti anche il meteo di queste ore e i terreni bagnati, di origini dolose. Segnala firenzetoday.it
Nuovo incendio nell'area del parco della Piana - Questa volta ad andare a fuoco, poco prima delle 21 di ieri sera, sono state alcune rotoballe, situate in un casale in via di Focognano, nel comune ... Si legge su ansa.it
Incendio devasta area protetta a sud di Manfredonia, canadair in azione. Statale chiusa - Ancora al lavoro squadre di vigili del fuoco e canadair per contenere il vasto incendio in corso da ore che sta interessando l'oasi naturale protetta di Lago Salso lungo la riviera sud di Manfredonia, ... Riporta quotidianodipuglia.it