Ancora un incendio contro l' area protetta del Parco della Piana è il 15esimo in quattro mesi FOTO

Firenzetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un incendio nel Parco della Piana, con ogni probabilità, visti anche il meteo di queste ore e i terreni bagnati, di origini dolose. È l'ennesimo rogo contro una delle poche aree verdi rimaste nella zona, addirittura il 15esimo da giugno ad oggi.È successo nella serata di ieri, domenica 26. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

