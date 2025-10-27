Ancora nessuna traccia di Claudio | trovata l' auto

AGGIORNAMENTO: L'auto è stata trovata nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre. Come riporta Il Piccolo, si trovava vicino al ponte di Salcano.Ancora nessuna traccia del 56enne Claudio Cibini, scomparso da Gorizia lo scorso giovedì 23 ottobre. Si e? tenuta nella Prefettura del capoluogo isontino. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

