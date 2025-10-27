Ancora nessuna traccia di Claudio | riunione in Prefettura a Gorizia si cerca l' auto

Triesteprima.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora nessuna traccia del 56enne Claudio Cibini, scomparso da Gorizia lo scorso giovedì 23 ottobre. Si e? tenuta nella giornata di oggi, nella Prefettura del capoluogo isontino, una riunione della cabina di regia per il coordinamento delle ricerche, a cui hanno preso parte rappresentanti della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

