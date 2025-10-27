Ancora nessuna traccia di Claudio | riunione in Prefettura a Gorizia si cerca l' auto
Ancora nessuna traccia del 56enne Claudio Cibini, scomparso da Gorizia lo scorso giovedì 23 ottobre. Si e? tenuta nella giornata di oggi, nella Prefettura del capoluogo isontino, una riunione della cabina di regia per il coordinamento delle ricerche, a cui hanno preso parte rappresentanti della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondisci con queste news
Radio1 Rai. . Il #furto al #Louvre. Ancora nessuna traccia dei gioielli rubati. I 2 arrestati stavano per lasciare il Paese; continuano le ricerche dei 2 complici. Oltre 100 gli investigatori in campo. Sulla scena del furto sono stati prelevati oltre 150 campioni di Dna Vai su Facebook
Ancora nessuna traccia di Rosella: Appello dei vicini della donna scomparsa nella notte tra il 4 e il 5 ottobre dalla sua casa di #Nettuno (Roma). “Aiutateci a ritrovarla, per noi è una di famiglia". Qualcuno l’ha incontrata? #chilhavisto? https://chilhavisto.rai.it/dl/ - X Vai su X