Ancora doppi turni al Marconi Hack | gli studenti protestano davanti alla scuola

Baritoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protesta degli studenti del Marconi Hack contro i doppi turni. Studenti e studentesse, in attesa del trasferimento nella sede provvisoria di via Re David, non ancora avvenuto, hanno manifestato il proprio dissenso davanti alla sede centrale dell'istituto.Proprio l'immobile di piazza Poerio è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

