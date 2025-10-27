Ancora doppi turni al Marconi Hack | gli studenti protestano davanti alla scuola
Protesta degli studenti del Marconi Hack contro i doppi turni. Studenti e studentesse, in attesa del trasferimento nella sede provvisoria di via Re David, non ancora avvenuto, hanno manifestato il proprio dissenso davanti alla sede centrale dell'istituto.Proprio l'immobile di piazza Poerio è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
