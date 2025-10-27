Ancora degrado e rifiuti in città | vestiti e rifiuti in via Costituente
Ancora degrado e inciviltà per le vie di Parma. In questo caso, come segnalato da alcuni lettori, è Borgo dei Grassani angolo via Costituente, a essere bersagliato da rifiuti e immondizia. Nel video si vedono per strada vestiti, rifiuti e sacchi di immondizia. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
