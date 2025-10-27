Ancora bufera dopo Napoli-Inter | l’annuncio a sorpresa in diretta

Non si placano le polemiche attorno a Napoli-Inter. In ambiente nerazzurro si fan un gran parlare del calcio di rigore assegnato alla squadra di Antonio Conte che, secondo alcuni, sarebbe stato un vero e proprio “regalo”; per altri, quanto accaduto sarebbe frutto di un comportamento addirittura antisportivo come detto dall’ex arbitro Bergonzi ai microfoni della Rai. Caos Napoli-Inter, l’agente di Di Lorenzo sbotta in diretta. Da qui la risposta di Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, che ha risposto in malo modo proprio alle parole dell’ex arbitro: “Avrei preferito non parlare oggi perché ci siamo dati una linea, ossia parlare il meno possibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ancora bufera dopo Napoli-Inter: l’annuncio a sorpresa in diretta

Approfondisci con queste news

Dopo la bufera giudiziaria Juve Stabia a Padova, per l'Avellino c'è lo Spezia. Il diesse gialloblù: "La giustizia farà il suo corso, ma non strumentalizziamo la vicenda". Biancolino convoca per la prima volta Tutino - facebook.com Vai su Facebook

Bufera tra Conte e Lautaro, volano insulti e gestacci in campo: che rissa! Tra i due c'è un precedente all'Inter - Nervi tesissimi tra il giocatore e il suo ex allenatore durante la sfida del Napoli: cosa è successo al Maradona ... msn.com scrive

La “bufera” è passata: lo testimonia un abbraccio - Due sconfitte pesanti, Torino ed Eindhoven, avevano fatto storcere il naso, stavano innescando discussioni, polemiche e caccia alle streghe. Come scrive ilnapolionline.com

Napoli-Inter, bufera sul rigore Di Lorenzo-Mkhitaryan. La sentenza di Cesari - Graziano Cesari è uno dei punti di riferimento della moviola italiana a livello televisivo. Lo riporta msn.com