Ancona | bovino scappa dal mattatoio ma viene intercettato da un drone e poi abbattuto

ABBONATI A DAYITALIANEWS La fuga tra i capannoni di Castelbellino. Un bovino adulto ha tentato la sua ultima fuga prima della macellazione, riuscendo a scappare dal mattatoio e a nascondersi tra la vegetazione lungo il fiume Esino. L’episodio è avvenuto nella zona industriale di Castelbellino, un comune di poco più di 4.000 abitanti in provincia di Ancona, nella mattinata di lunedì 27 ottobre. L’animale, di proprietà di un’azienda agricola locale, è riuscito a divincolarsi e sfuggire al controllo degli operatori, dileguandosi tra i capannoni e le sterpaglie della zona. Le autorità sono state immediatamente allertate per evitare rischi alla sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ancona: bovino scappa dal mattatoio ma viene intercettato da un drone e poi abbattuto

Altre letture consigliate

Bovino scappa dal macello e si avvicina alla superstrada: trovato con drone termico - L’animale individuato a Castelbellino dai carabinieri forestali: era sulla sponda del fiume Esino. Secondo msn.com

Bovino fugge dal mattatoio prima della macellazione: viene individuato con un drone termico e abbattuto - Le ricerche sono state condotto dai carabinieri forestali: l'animale è stato abbattuto dopo la constatazione che non era possibile "catturarlo in sicurezza" ... Segnala today.it

Scappa dal mattatoio e evita la macellazione: salva la vitella Torella - L'episodio lunedì quando il bovino aveva imperversato per le strade di Leinì: grazie all'intervento del sindaco e ad alcune donazioni sarà accolto in un rifugio a Albugnano ... Lo riporta rainews.it