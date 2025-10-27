Anche questo storico Samsung Galaxy si prepara ad andare in pensione dopo cinque anni
Samsung Galaxy S20 FE arriva alla fine del supporto software: dopo cinque anni, non arriveranno più ulteriori aggiornamenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Galaxy Book2 Pro SE con AMOLED, Ultra5, 16+512GB in sconto al minimo storico - X Vai su X
Samsung prepara One UI 8.5: l’AI al centro della nuova esperienza Galaxy - 5, interfaccia di Samsung che potrebbe segnare un passo importante verso quella che ... Riporta tecnoandroid.it
Galaxy XR: ecco quando sarà presentato il visore Android di Samsung - Samsung ha ufficialmente annunciato la data di presentazione del visore Galaxy XR, ecco quando si terrà l'evento ... Come scrive tuttotech.net
Galaxy S26: Samsung si prepara a cambiare la lineup - Dall’analisi di una build interna della One UI 8, eseguita dal team di Android Authority, emergono infatti dei riferimenti a tre dispositivi con i nomi in codice di M1, M2 e M3, che sarebbero ... Lo riporta punto-informatico.it