Anche per l’anno scolastico 2025 2026 con Uniacque gli studenti scoprono il valore della sostenibilità

C’è un modo concreto per insegnare la sostenibilità: viverla. Da anni Uniacque accompagna studenti e insegnanti alla scoperta del mondo dell’acqua, un viaggio che parte dal territorio e arriva fino ai gesti quotidiani, per educare le nuove generazioni all’uso consapevole di una risorsa preziosa e insostituibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Anche per l’anno scolastico 2025/2026, con Uniacque gli studenti scoprono il valore della sostenibilità

