Anche Le Figaro incorona Meloni | Italia modello di stabilità Francia nel caos

Il governo guidato da Giorgia Meloni continua a incassare applausi. Le Figaro ha messo a confronto la situazione politica italiana con quella francese, sottolineando le differenze nella gestione del potere tra i due Paesi. Secondo il quotidiano francese "il buon funzionamento del parlamentarismo italiano sotto l'autorità di Giorgia Meloni contrasta con il caos nel quale Emmanuel Macron ha sprofondato la monarchia presidenziale della Quinta repubblica, generando una volatilità governativa peggiore che sotto la Quarta". Il giornale ha poi evidenziato che "la conseguenza è l'accelerazione della divergenza fra il risanamento dell'Italia e la discesa agli inferi della Francia, diventata il malato d'Europa ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anche Le Figaro incorona Meloni: “Italia modello di stabilità, Francia nel caos”

