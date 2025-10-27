Anche in Croazia stop ai cellulari in classe

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione, in Croazia, si prepara a introdurre due modifiche sostanziali al Regolamento sui criteri per l'irrogazione di provvedimenti pedagogici, destinate a trasformare la quotidianità scolastica: il divieto rafforzato dei telefoni cellulari e la limitazione delle giustificazioni parentali per le assenze degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

