Anche il balsamico ha la sua rotatoria svelato il monumento in via Emilia Ovest

Alle porte di Modena - questa volta in via Emilia Ovest tra Cittanova e la Bruciata - nasce un'altra rotatoria dedicata ad una delle eccellenze del territorio. E' infatti stata inaugurata nella mattina di sabato 25 ottobre l'opera realizzata dal noto artista Erio Carnevali e dedicata all'Aceto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

