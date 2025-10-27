Ancelotti Pioli Zeman Cruijff in panchina nel nome del padre

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono molti gli eredi di grandi tecnici che hanno seguito le orme dei genitori. E qualcuno ha anche fatto meglio di papà. Ma c'è anche chi ha fallito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ancelotti pioli zeman cruijff in panchina nel nome del padre

© Gazzetta.it - Ancelotti, Pioli, Zeman, Cruijff... in panchina nel nome del padre

Altre letture consigliate

Ancelotti, Pioli, Zeman, Cruijff... in panchina nel nome del padre - Sono molti gli eredi di grandi tecnici che hanno seguito le orme dei genitori. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ancelotti Pioli Zeman Cruijff