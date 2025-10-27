Ance a Sorrento il convegno nazionale Digitale IA e sostenibilità | la nuova rotta dell’edilizia italiana

Sorrento accende i riflettori sul futuro del costruire. Venerdì 31 ottobre, nella cornice del Grand Hotel Cocumella di Sant’Agnello, si terrà il XXV Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili Ance, appuntamento cardine per la nuova generazione del settore delle costruzioni. Il titolo scelto — #SiamoFaro2025 — sintetizza l’obiettivo della giornata: fare luce sulle sfide e sulle opportunità che attendono un comparto chiamato a rinnovarsi attraverso innovazione, responsabilità e visione. La presidente Angelica Krystle Donati aprirà i lavori con la sua tesi introduttiva alle ore 11, seguita dall’intervento del vicepresidente Angelo Massimo Deldossi, dedicato a “ Governance e Futuro: dalla sfida digitale alle opportunità dell’Intelligenza Artificiale ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

