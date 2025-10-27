Anas e il patto con la fidanzata Giulia ad Affari Tuoi | Non vado via a mani vuote accetta l’offerta e fa bene

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di Affari Tuoi del 27 ottobre si chiude con Anas che accetta, seppur a malincuore, l’offerta del dottore da 25mila euro. “Avevo promesso alla mia fidanzata che non sarei tornato a casa a mani vuote”, spiega. E la scelta si rivela vincente: nel suo pacco c’erano infatti 10mila euro in meno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

anas patto fidanzata giuliaAnas e il patto con la fidanzata Giulia ad Affari Tuoi: “Non vado via a mani vuote”, accetta l’offerta e fa bene - La puntata di Affari Tuoi del 27 ottobre si chiude con Anas che accetta, seppur a malincuore, l’offerta del dottore da 25mila euro ... Lo riporta fanpage.it

anas patto fidanzata giuliaChi è Giulia, fidanzata di Anas dell'Umbria ad Affari tuoi - Chi è Giulia, fidanzata di Anas dell'Umbria ad Affari tuoi: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla ragazza. tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anas Patto Fidanzata Giulia