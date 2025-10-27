Anagni Esposizione artistica di Nikos Alteri Ombre di carta

Dal 25 ottobre al 2 novembre ad Anagni presso Casa Barnekow si terrà l'esposizione artistica di Nikos Alteri “Ombre di carta” aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 (sabato e domenica).Dal 25 ottobre sono in esposizione le tavole e le illustrazioni dell’artista anagnino Nikos Alteri, classe. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it