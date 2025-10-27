Amministratore assente | non sempre è necessario rinviare l' assemblea

Può succedere: l’assemblea condominiale è convocata da settimane, l’avviso è stato regolarmente recapitato, i condomini si sono liberati da altri impegni e, puntuali, si presentano per discutere bilanci, lavori o nomine. Ma all’ultimo momento arriva la notizia: l’amministratore non potrà essere presente. Che fare, rinviare tutto o andare avanti lo stesso? Cerchiamo di capire di più. L’amministratore non è indispensabile per la validità dell’assemblea. Il primo punto da chiarire è che l’assemblea non perde validità se l’amministratore non partecipa. Gli articoli 66 e 1136 del Codice civile, che regolano rispettivamente la convocazione e la validità delle deliberazioni, non collegano in alcun modo la regolarità dell’assemblea alla presenza dell’amministratore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

