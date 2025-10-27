Amici di Vada il gruppo di Castiglioni Aiuta e il circolo de La Noceta insieme per un evento di successo di pubblico e di risultati

Arezzo, 27 ottobre 2025 –  . “Quando mi chiedono 'Perché lo fai? Ti pagano? – io rispondo “Si, mi pagano e nemmeno poco, mi pagano con un sorriso e con un 'Grazie', con la consapevolezza di aver dato qualcosa di prezioso a qualcuno in difficoltà e questo per me, ha un valore inestimabile”. Poche righe su di una pergamena che diventano per il gruppo di amici di “Castiglioni Aiuta” la motivazione che si trova alla base delle varie iniziative che organizzano a favore degli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

