' Amici della Musica' a Foggia le atmosfere di Šostakovi? con Joseph Puglia Francesco Mastromatteo e Andrew Wright

Foggiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 55esima stagione concertistica degli ‘Amici della Musica’ di Foggia porta al Teatro ‘Umberto Giordano’ una serata dal fascino intenso e dalle sfumature inaspettate: giovedì 30 ottobre sarà la volta di ‘Šostakovi? Caffè’ che vedrà protagonisti Joseph Puglia al violino, Francesco Mastromatteo al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

